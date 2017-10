Riigikogus moodustatud naisteühendusse astus lisaks üheksale naisele ka Tarmo Kruusimäe

Riigikogu liikmed moodustasid riigikogu naisteühenduse, kuhu kuulub kümme saadikut. Naisteühendus valis oma esinaiseks Liisa Oviiri ja aseesinaiseks Terje Trei. Lisaks üheksale naisele astus liikmeks ka IRL-i liige Tarmo Kruusimäe, kes on punkmuusika sõpradele varasemast tuntud ka kui Kojamees.

Liisa Oviiri sõnul on vajadus ühenduse järele ilmne, kuivõrd Eesti ühiskonna mitmed valukohad puudutavad otseselt naisi või on seotud soolise ebavõrdsusega.

"Eestis valitseb juba aastaid Euroopa Liidu üks sügavamaid soolisi palgalõhesid ning paljud naised ja mehed kannatavad perevägivalla või seksuaalse ahistamise käes. Peale selle on meie naised, kes on meestest keskmiselt haritumad, sageli nii riigijuhtimises kui ka ettevõtete juhtkondades alaesindatud," lausus Oviir. Ta lisas, et nendele teemadele kavatseb ühendus keskenduda.

Probleemidele lahenduste otsimise ja seadusandlike algatuste kõrval kavatseb ühendus erinevaid teemasid ka avalikkuses tõstatada. Samuti plaanib ühendus jälgida, et kõigis uutes seadustes oleks head õigusloome tava järgides arvestatud ka soolise aspektiga. "Naiste eest seismine tähendab ka meeste eest seismist. Mida rohkem on ühiskond sooliselt tasakaalus, seda paremini ühiskonnal läheb," sõnas Oviir.

Ühendusse kuuluvad veel Monika Haukanõmm, Olga Ivanova, Tiina Kangro, Tarmo Kruusimäe, Helmen Kütt, Oudekki Loone, Marianne Mikko ja Barbi Pilvre.

Loe veel

Toetusrühmade ja ühenduste kaudu saavad Riigikogu liikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.

XIII Riigikogu on moodustanud kokku 59 parlamendirühma ja 73 ühendust.