Riigikogus läbis esimese lugemise perevägivalla vastane eelnõu

Riigikogus esimese lugemise läbinud perevägivalla vastane eelnõu näeb ette Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise. Sellega luuakse raamistik naistevastase vägivalla ja perevägivalla ohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks.

Valitsuse algatatud eelnõu eesmärgiks on ka rahvusvaheline koostöö naistevastase vägivalla ja perevägivalla likvideerimiseks.

Konventsioon võeti vastu 7. aprillil 2011. aastal Istanbulis ning Eesti allkirjastas selle 2. detsembril 2014.

Eelnõu algataja esindaja justiitsminister Urmas Reinsalu selgitas, et konventsiooni ratifitseerimisega annab Eesti signaali, et vägivald ei saa olla kunagi lahendus keerulistele inimsuhetele ega kultuurinorm. Eriliselt taunitav peab tema sõnul olema vägivald, mis on suunatud laste vastu või laste juuresolekul.

Juhtivkomisjoni nimel sõna võtnud Liisa Oviir selgitas, et viimase viie aasta jooksul on tõusnud perevägivalla juhtumite arv Eestis kahekordseks. Kuid komisjoni istungil eelnõud tutvustanud justiitsminister on seisukohal, et see ei tähenda, et ühiskond oleks muutunud vägivaldsemaks, vaid põhjuseks on pigem aktiivsem raporteerimine vägivallajuhtumitest.

EKRE tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, kuid ettepanek ei leidnud toetust. Ettepaneku poolt hääletas viis ja vastu 67 Riigikogu liiget.