Riigikogulaste selle nädala välislähetused: Mihkelson Omaanis, Araabia Ühendemiraatides ja Bahreinis, Loone Kataris

Sel nädalal on välislähetustes kokku 11 riigikogu liiget, Marko Mihkelson külastab näiteks Omaani, Araabia Ühendemiraate ja Bahreini ning Oudekki Loone Katari pealinna Dohat.

8.–13. märtsini osales Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko Pariisis ENPA kodukorra ja isikupuutumatuse komitee, poliitikaasjade ja demokraatia komitee ning monitooringukomitee istungitel.

9.–16. märtsini on riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Omaanis, Araabia Ühendemiraatides ja Bahreinis.

12.–13. märtsini osales Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil.

12.–14. märtsini osaleb riigikogu liige Helmen Kütt Brüsselis Euroopa Avaliku Sektori Liidu (EPSU) sotsiaalteenuste töögrupi koosolekul.

12.–15. märtsini osaleb riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert Poola linnas Rzeszóws toimuval 11. Euroopa-Ukraina foorumil.

12.–16. märtsini osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Oudekki Loone Katari pealinnas Dohas NATO PA julgeoleku tsiviilmõõtme komitee väljasõiduistungil.

13.–14. märtsini kohtuvad riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni aseesimees Arto Aas ning liikmed Helmut Hallemaa, Aivar Kokk ja Külliki Kübarsepp Helsingis Soome Eduskunna tulevikukomisjoni, SITRA ja peaministri büroo esindajatega.

13.–14. märtsini osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Tiit Terik Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil.

13.–20. märtsini osaleb riigikogu liige Marianne Mikko Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames New Yorgis ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni kohtumisel.

Riigikogu kommunikatsioonijuht Epp-Mare Kukemelk ütles Delfile, et selle nädala lähetuses viibivate riigikogu liikmete arvus pole siiski midagi erakordset ja on olnud nädalaid, kus lähetuses on viibinud ka näiteks 20 riigikogu liiget.

"Riigikogu liikmete lähetused on osa nende tööst ja Eesti riigi välissuhtlusest. Välissuhtluseks moodustab Riigikogu oma liikmetest välisdelegatsioonid. Igal välisdelegatsioonil on kindel roll lähtuvalt sellest, millise välisorganisatsiooniga suhtlemiseks see on moodustatud," selgitas Kukemelk.

Näiteks määrab iga Balti riigi parlament Balti Assamblee koosseisu. Riigikogus on veel Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA), Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA), Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi ja Parlamentidevahelise Liidu delegatsioon. Riigikogu delegatsioon osaleb ka kõikide Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee komiteede töös.