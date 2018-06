Riigikogulased tahavad tõsta sunniraha keeleseaduse rikkumise eest kümnekordseks

Rida riigikogu poliitikuid tahavad tõsta sunniraha keeleseaduse rikkumise eest kümme korda. Maksimaalseks sunnirahaks oleks 6400 eurot.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on selle eesmärk parandada keeleseaduse täitmist, motiveerida asutuste juhte ja ettevõtjaid positiivselt, panustamaks enam töötajate eesti keele õppesse.

"Kohtumisel keeleinspektsiooni esindajaga tõdeti ühiselt, et tänased meetmed, antud seaduse paragrahvis 32 olemasolev sunniraha ülemmäär 640 eurot, on jäänud ajale jalgu. Selleks, et võimaldada keeleinspektsioonil paremini ja tulemuslikumalt teostada talle ülesandeks pandud tegevusi, soovime vastava sunniraha ülemmäära tõsta 640 eurolt 6400 euroni," seisab seletuskirjas.