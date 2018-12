Riigikogulased on pahased, et loomakaitsjad neid kirjadega spämmivad

"Kesiganes selle "kavala" plaani välja mõtles, et karusloomafarmide keelustamise toetuseks kõiki riigikogu liikmeid mitu päeva järjest e-kirjadega uputada - spam ei meeldi mitte kellelegi ja Riigikogu töö häirimine ei ole oma poliitiliste seisukohtade maksmapanekuks hea idee," kirjutas Taavi Rõivas Twitteris.

Jürgen Ligi kirjutas Facebookis, et ta oli hääletamas karusloomakasvatuse lõpetamise poolt. "Neetult küüniline mu silmis on kasvatada ja tappa kedagi edevuse pärast, rääkimata nende olevuste maagiast elusana. Inimesel pole õigust olla looduse valitseja, arvan päriselt.Nüüd, kardan, enam poolt hääletada ei saa. Aktivistid on ummistanud parlamendi postkastid spämmiga, mis tekitavad teistlaadi jälestust. Ajupesu ei saa olla ühiskonnakorralduse meetod ja sellele ei saa alluda ega jätta muljet allumisest põhimõtteliselt. "

Riigikogu kantseleist öeldi Delfile, et kantselei ei piira e-kirjade saatmist riigikogu liikmetele. "Küll võivad kõik riigikogu liikmed pöörduda alati riigikogu kantselei poole IT-alase nõu saamiseks, kui seda vajatakse."