Riigikogulased hääletasid Kenderi eelnõu päevakorrast maha

Riigikogus lükati täna 52 häälega tagasi nn Kenderi eelnõu. Tegemist oli karistusseadustiku muutmise eelnõuga, mis oleks dekriminaliseerinud pedofiilia kujutamise kirjanduses.

Tänasel riigikogu istungil toimus nn Kenderi eelnõu esimene lugemine. Juhtivkomisjoni ettepanek oli eelnõu tagasi lükata, selle poolt oli 52 ning vastu 9 riigikogu liiget. Erapooletuid oli 2.

Sellise hääletustulemusega lükati eelnõu tagasi ning see langes riigikogus menetlusest välja.

Kenderi eelnõud toetasid Igor Gräzin ja Eerik-Niiles Kross Reformierakonnast; Toomas Jürgenstein, Marianne Mikko ja Barbi Pilvre Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast; Heimar Lenk, Oudekki Loone, Marika Tuus-Laul ja Viktor Vassiljev Keskerakonnast. Vabaerakondlane Andres Ammas ja keskerakondlane Helmut Hallemaa jäid erapooletuks.

10. aprillil andsid 13 riigikogu liiget sisse karistusseadustiku muutmise eelnõu, mis dekriminaliseeriks pedofiilia kujutamise kirjanduses. Kenderi eelnõuks on seadusemuudatuse ettepanekut nimetatud seetõttu, et eelnõu menetlusse andmise hetkel oli Kaur Kender kohtu all, sest tema teos "Untitled 12" koosneb detailsetest suguühte kirjeldustest mehe ja laste vahel.

"Meie karistusseadustikus on üks paragrahv, nr 178, mis kaitseb lapse normaalset seksuaalset arengut. Last, keda kujutatakse pornograafilisel materjalil, kahjustatakse tema seksuaalset enesemääramist, tema arengut, tema normaalset, tavalist elu. Selle seadusparagrahvi mõte on kaitsta reaalseid lapsi nende ärakasutamise eest ja kaitsta neid materjalide eest, mis aitavad kaasa sellele ärakasutamisele," rääkis Oudekki Loone vahetult pärast eelnõu sisseandmist.

"Nüüd, kehtiva seaduse sõnastus on äärmiselt lai. Ta hälbib sellest eesmärgist kaitsta päriselt olemasolevaid lapsi ja on seega kahjustatava õigushüvega väga nõrgalt seotud. Praeguse karistusseadustiku sõnastus võimaldab kohut mõista kirjanduse üle, see võimaldab kohut mõista kahe 14-aastase lapse üle, kes omavahel SMS-e vahetavad. See on liiga lai ega ole demokraatlikule ühiskonnale kohane. See seadus on põhimõtteliselt natuke naeruväärne ja selle naeruväärsuse me soovimegi ära kaotada," ütles Loone.

16. mail 2017 otsustas kohus, et Kaur Kender ei ole lapsporno valmistamises süüdi. Prokuratuur lubas otsuse edasi kaevata.