Riigikogulased andsid sisse nn Kenderi eelnõu

13 riigikogu liiget andsid täna sisse karistusseadustiku muutmise eelnõu, mis dekriminaliseeriks pedofiilia kujutamise kirjanduses ja päästaks seega Kaur Kenderi pedofiilia tootmise kohtuasjast.

Kender on praegu kohtu all, sest tema teos "Untitled 12" koosneb detailsetest suguühte kirjeldustest mehe ja laste vahel.

Täna andis keskerakondlane Oudekki Loone üle eelnõu, mis dekriminaliseeriks pedofiilia kujutamise kirjanduses ja päästaks Kenderi seega kohtu alt. Eelnõule andis oma toetusallkirja 13 Keskerakonna, Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Vabaerakonna liiget.

"Meie karistusseadustikus on üks paragrahv, nr 178, mis kaitseb lapse normaalset seksuaalset arengut. Last, keda kujutatakse pornograafilisel materjalil, kahjustatakse tema seksuaalset enesemääramist, tema arengut, tema normaalset, tavalist elu. Selle seadusparagrahvi mõte on kaitsta reaalseid lapsi nende ärakasutamise eest ja kaitsta neid materjalide eest, mis aitavad kaasa sellele ärakasutamisele," rääkis täna Loone.

"Nüüd, kehtiva seaduse sõnastus on äärmiselt lai. Ta hälbib sellest eesmärgist kaitsta päriselt olemasolevaid lapsi ja on seega kahjustatava õigushüvega väga nõrgalt seotud. Praeguse karistusseadustiku sõnastus võimaldab kohut mõista kirjanduse üle, see võimaldab kohut mõista kahe 14-aastase lapse üle, kes omavahel SMS-e vahetavad. See on liiga lai ega ole demokraatlikule ühiskonnale kohane. See seadus on põhimõtteliselt natuke naeruväärne ja selle naeruväärsuse me soovimegi ära kaotada," ütles Loone.

"Üks eelnõule allkirja andnud rahvasaadik, Igor Gräzin palus mul teatada, et ettepandud seadusmuudatust arutati kirjanike liidus ja Eesti Vabariigi Kirjanike Liidu eestseisus otsustas eile meie ettepanekut ühehäälselt toetada. Ma loodan, et selle toetuse me leiame ka siin saalis," teatas Loone.