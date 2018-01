Riigikogulane Tanel Talve: kellakeeramine vajugu minevikku

Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Tanel Talve sõnul kogub idee lõpetada terves Euroopa Liidus kellakeeramine toetajaid juurde nii Euroopa Parlamendis kui ka liikmesriikides, mis annab lootust, et ennekõike inimeste tervise heaks kavandatav otsus saab õige pea teoks.

Talve kutsus läinud aasta detsembris, talve alguse päeval, sotsiaalmeedias inimesi üles arutlema talveaja lõpetamise üle.

"Pole põhjust kahelda asjatundjate hinnangutes, et kellakeeramine mõjub halvasti inimeste tervisele. Me alahindamine une kvaliteedi mõju tervisele. Ometi on tõestatud, et täisväärtuslik uni on väga oluline inimese õnne ja heaolu seisukohalt," märkis Talve.

"Riik peab tegema jõupingutusi selleks, et minna inimeste haiguste ravimiselt rohkem üle nende ennetamisele. Statistika näitab, et me elame küll üha kauem, kuid samas pole Eestis tervena elatud aastate arv tõusnud." Talve avaldas heameelt selle üle, et enamik Eesti saadikuid Euroopa Parlamendis toetab kellakeeramisest loobumise ettepanekut. Sellel ideel on enim kandepinda Soomes, Poolas ja Leedus.