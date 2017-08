Riigikogulane Novikov: segadus ERMi rahadega tõstatab küsimuse, kas Tarand sobib Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjoni

Riigikogu rahanduskomisjoni liige, keskerakondlane Andrei Novikov sõnas, et Eesti Rahva Muuseumi audit tekitab usaldamatust muuseumi juhtimises ning küsimuse, kas Kaarel Tarand saab ikka jätkata Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjonis (ERJK).

Novikov sõnas, et Eesti Rahva Muuseumi ümber toimuv on algusest peale muuseumi tegelikult hoopis rahvast kaugemale viinud. „Kallis ehitus, ebaselged hanked, uhked restoraninõud, snooblikkus ning audit, mille järgi telliti meeneid endaga seotud seltsilt on vaevalt uhkust tekitavad,“ sõnas Novikov.

Ta lisas, et kahtlused mille audit välja tõi, on tõsised ning tekitavad usaldamatust. Eriti tuleks vaagida, kas ERMi avalike suhete juhil Kaarel Tarandil on kahtlustuste valguses sobilik olla ERJK komisjoniliige. „Eetiline oleks vältida olukorda, kus võib jääda mulje, et kits on kärneriks. Kui audit toob välja tõsised kahtlused, et ERMi raha pole kasutatud sihipäraselt, siis ei lisa see kindlustunnet komisjoni liikmes, kes erakondade rahade kasutamist kontrollib,“ tõdes Novikov, kes lisas, et moraalseks majakaks pole võimalik end tituleerida, kui majakas ise on varjudega kaetud.