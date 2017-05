Riigikogulane Märt Sults sai infarkti

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige ja õpetaja Märt Sults sai möödunud nädalal pärast ööistungit infarkti. Täna sai Sults haiglast välja.

Kõik sai alguse möödunud nädala neljapäeval, päev pärast riigikogu ööistungit, kui Sults läks õpilastele kooli keemiakonsultatsioone tegema ning kitarritunde andma. "Ma lihtsalt tundsin, et kuidagimoodi on nagu rihm ümber rinna," kirjeldas Sults tavapäratut tunnet. "Tundsin, et midagi on valesti. Raskustunnet on koguaeg tunda, endise sportlasena ei pööra ma väga tähelepanu sellele. Seekord oli natuke teistmoodi," märkis ta.

Sults lasi kooliõel vererõhku mõõta ning see näitas väga kõrgeid numbreid. Kiirabisse pöördunud Sults palus esialgu tabletti vererõhu alandamise vastu. Talle tehtud vereproovid näitasid, et asi on hoopis tõsisem. "Vereproov näitas, et üks marker on paigast ära. Ja see oli infarkti marker. Siis käis asi hästi kiiresti, nagu kiirabifilmis - võtan mütsi maha meie reanimobiiliosakonna arstide ja teiste ees. See on lausa imestusväärne, kui professionaalselt ja kiirelt tegutseti," kirjeldas Sults.

Seda, et parlamendisaadikule oleks erikohtlemist osutatud, Sults ei täheldanud. "Nad said alles hiljem teada, et olen riigikogulane," lisas ta. Parlamendisaadik sai koha üldpalatis, kus sai uute tutvuste ja mõtete võrra rikkamaks. "Mul on väga hea meel, et olin üldpalatis. Seal oli neli meest, kõik eri hädadega, kõiki sondeeriti, tehti südame läbipuhumisi - kõik põdesime sama asja, rääkisime, ei saanud und," kirjeldab Sults, lisades, et palatis sai ka nalja tehtud, sest ilma positiivsuseta pole elus mõtet tegutseda. "Siis sa tõesti sured ära," selgitas ta.

Sults tõi välja, et reanimatsiooniosakonnas puutus ta kokku haiglaõdedega, kes olid kõik vene rahvusest inimesed, aga rääkisid puhast eesti keelt. Nende tööd ja teenindust peab Sults professionaalsuse tipuks. Kas kõik eesti keelt emakeelena kõnelevad haiglaõed on kadunud Soome ning miks praegu selline olukord haiglates valitseb, kavatseb parlamendisaadik küsida arupärimisena tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile. "Ta peab vastama: mis toimub? Nii palju poliitikat siin haiglas on," märkis Sults positiivsel noodil.

Viiepäevalist haiglas viibimist iseloomustab Sults kui olulist mõttepausi. "Saad maailma äärimiselt selgelt vaadata ja panna lahtrisse asjad, mis on tähtsad ja mis mitte. See, millega inimesi hommikust õhtuni hullutatakse, on vähetähtis. Tähtis on hoopis midagi muud," selgitas Sults.

Selle nädala võtab parlamendisaadik taastumiseks. "Nagu öeldakse, et tuleb rahulikult võtta ja hoogu maha, aga arvan, et järgmisest nädalast keeran gaasi põhja," sõnas ta.

Parlamendisaadik kirjutati haiglast välja juba täna. "Kõik on korras: EKG, vererõhk, rütm. Kõik on väga okei," sõnas ta.

Sults ei soovinud teemat suure kella külge panna ning lisas, et koolidirektorina oli tal ka varem taoline õnnetus õhus. "Kõik muutujad, et oleks sama asi 20 aastat tagasi juhtunud, olid olemas. Juhtub kõigil. Olen õnnelik, et see juhtus 56, mitte 35aastaselt," selgitas ta.

Märt Sults oli Tallinna kunstigümnaasiumi direktor kuni 2015. aastani.