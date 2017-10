Riigikogulane loodab maha põlenud maja uuesti üles ehitada

Riigikogu IRLi fraktsiooni aseesimees Priit Sibula maja Otepää vallas läks neljapäeval põlema. Kahjustused olid nii suured, et Sibul kahtleb, kui palju majast päästa õnnestub. Tal on kavas maja aga uuesti üles ehitada.

Sibula talu Risttee külas läks päästeameti inimeste arvates põlema õues olevast liikumisanduriga lambist. Andurist läks tuli mööda laudist üles ja põletas katuse osaliselt maha. Kustutamisega kaasnevad veekahjustused jõudsid omakorda esimesele korrusele.

Sibul nentis, et teine korrus tuleb täielikult maha võtta. Kui palju esimesest korrusest veekahjustustest päästa õnnestub, pole veel selge. Praegu niiskuseimejad ja puhurid huugavad, aga ilmselt on majas veel mitmel pool vett peidus, mistõttu pole kindel, mida päästa saab.

"Et maja on sellisel kujul kasutuskõlbmatu, see on juba selge. Loodan, et esimene korrus õnnestub säilitada ja palk ära kuivab," ütles Sibul.

Kindlustus tuleb järgmine nädal, siis peaks asi selgem olema.

Sibulal on kindel plaan maja taastada, aga mis ajaks see valmis saab, pole kindel. Ta rääkis, et see pole ehitusbrigaadi ehitatud maja, vaid seda on pikema aja jooksul ise ehitatud, see on täis vanu ja eriskummalisi lahendusi, millele tuleb nüüd otsa vaadata.

Ta lootis, et äkki õnnestub juba suveks, mis on maal kõige ilusam aeg, maja taastada. Kui maja ennast ei jõua, siis saab suveks teha elamiskõlblikuks mõne abihoone.

Ta rõõmustas, et häid inimesi on ümbruses palju ning neile on pakutud ööbimiskohta, kus nad saavad olla, kuni maja remondis on. Samuti on võimalik, et nende pere saab seltsimajas toa, et nad saaksid käia oma talus sauna kütmas ja koristamas, kuni ehitus laabub.

Sibula sõnul on neil kaks kodu, üks Tallinnas ja teine maal, kus käiakse nädalavahetustel ja koolivaheaegadel.