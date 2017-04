Riigikogulane: lobbitöö juhend meenutab õpetussõnu lasteaialastele

Kuigi riigikogu vanematekogu ei toetanud mullu korruptsioonivastase erikomisjoni koostatud juhendit rahvasaadikutele lobitöö ära tundmiseks ja sellele vastu seismiseks, koostas erikomisjon selle nüüd uuesti: mitme parlamendipoliitiku sõnul meenutab juhend lastele suunatud käske ja keelde.

Korruptsioonivastane erikomisjon, mida juhib Vabaerakonna esimeheks tüüriv Artur Talvik, on arvamusel, et riigikogu liikmete mõistlik eneseregulatsioon on vajalik, mistõttu koostatigi parlamendiliikmetele soovitused, kuidas suhelda huvirühmade ja lobistidega. Fraktsioonid saavad praegu projektiga tutvuda ja oma arvamust avaldada.

"Praegune tekst meenutab õpetussõnu lasteaialastele: hommikul ütle tere, pärast sööki ütle aitäh ja enne sööki pese käed. See kõik on liiga kodukootud ja elementaarne," ütles riigikogus mitu koosseisu töötanud poliitik.

