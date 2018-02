Riigikogulane Laine Randjärv osaleb kehasalongi promoklipis

Reformierakondlasest riigikogu liige Laine Randjärv figureerib koos teiste tuntud nägudega kehasalongi Beautiful Me promoklipis.

Randjärv ütles Delfile, et klipp puudutab tervisliku eluviisi edendamist ja mingit konflikti ta poliitikuna sellises videos osalemises ei näe. "Siin on tegemist tervislike eluviiside ja keha eest hoolitsemisele tähelepanu juhtimisega. Kui mind on appi kutsutud, siis olen seda teinud ka varem ja teen arvatavasti ka edaspidi," ütles Randjärv.

Kõnealuses klipis osales ta nimelt tuttava - Rotary klubikaaslase - kutsel, kuid Randjärv kinnitab, et kui kutsujaks oleks mõni teine salong, siis läheks ta samuti.

Randjärv täpsustas, et tegelikult ei olnud tegu reklaamklipi filmimisega, vaid ühes naistesaates osalemisega, millest siis salong hiljem klipi kokku lõikas. Promoklipi eest Randjärv tasu ei saanud ja kuidagi ta selle salongiga seotud ei ole - saate tarvis külastas ta salongi esimest korda.

"Andsin nõusoleku osaleda saatelõigus. Olen seal saates olnud ka modelliks, kui Reet Härmat on teinud nägu. Erinevates saatelõikudes olen rääkinud ka dieetidest. Need on ka kõik sellised iluteemad tooted suures plaanis. Ma olen andnud nõusoleku osaleda saates, aga mitte telereklaamis," selgitas Randjärv. Telereklaamiks seda tõepoolest nimetada ei saa, tegu on põhiliselt sotsiaalmeedias levitatava promoklipiga.

Riigikogulane Vakra astub üles mööblitootja reklaamis

Päris reklaamides on osalenud teisedki poliitikud. Näiteks kaks aastat tagasi astus samuti riigikogulane Rainer Vakra üles mööblitootja reklaamis. Vakra toona küll kahtles, kas riigikogulasena on reklaamis osalemine sobiv, kuid kuna reklaam oli humoorikas ja ta otsustas reklaamis osalemise eest saadava tulu ratastoolitennisistidele annetada, siis ta vastuolu ei näinud.

Küsimusele, kas nõnda ei eelista saadik üht ettevõtet teisele, vastas Vakra toona, et temal kodus pole Mööblimasina, kellele reklaam tehti, kööki, kuid loodetavasti need, kes tulevikus köögi tellivad, valivad selle Eesti tootjatelt. "Ma loodan, et see reklaam paneb eelistama eestimaist toodangut," ütles ta.

Kuu hiljem, 2016. aasta aprillis kirjutas Postimees, kuidas vabaerakondlasest riigikogu liikme Ain Lutsepa hääl kõlas Kodumaa Kapitali Hoiu-Laenuühistu raadioreklaamis.

Riigikogu liikme hea tava aga otseselt sellist tegevust ei keela. Hea tava ütleb üksnes, et riigikogu liige peab vältima olukordi, kus võib kahtluse alla sattuda tema otsuste erapooletus ja tekkida erahuvide teenimise mulje.