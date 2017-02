Riigikogulane: Ilvese vead vähendavad presidendi usaldusväärsust

Riigikogu korruptsioonikomisjoni aseesimees Anneli Ott ütles, et president Toomas Hendrik Ilvese ajal tehtud kulutused on presidendi institutsiooni usaldusväärsust rahva silmis veelgi nõrgestamas.

Ott sõnas, et presidendile on väga kõrged moraalsed ja eetilised nõudmised, mistõttu tekitab iga eksimus inimestes põhjendatult kurbust. „President on riigi peegel ja rahva enesemääramise telg. Igasugused kulutused lihtsalt ei sobi presidendile ja need tekitavad küsimusi tõsiseltvõetavusest, prioriteetidest ja väärkusest,“ tõdes Ott Keskerakonna pressiesindaja vahendusel.

Ta lisas, et loomulikult tekivad presidendil kulutused, kuid silmas tuleb pidada nii riigi võimalusi kui ka presidendi reaalseid vajadusi. „Jutt, et rokikontserdil oli vaja kellegagi kohtuda või et massaaž läks valele kulureale, paistavad pigem tagantjärele leitud vabandused,“ arvas korruptsioonikomisjoni aseesimees.

Riigikogulase õiglustunnet riivab ka otsus Ermamaale eraldatud 152 000 eurot abikõlbmatut toetust maksta Euroopa Liidule tagasi EASi eelarvest. „EASi lahendus tekitab olukorra, kus põhimõtteliselt ehitati presidendile maksumaksja raha eest talukompleks. Kes siis võib meil sellise vastutulekuga arvestada ja kes mitte? Usun, et paljud tahaksid juba järjekorda võtta, et sarnast toetust saada,“ rääkis Ott ja möönis, et on vara öelda, et teema on suletud.

Kuigi EAS maksab valesti tehtud otsuse kinni maksumaksja raha eest, tunnustas riigikogulane praegust EASi juhtkonda julguse eest öelda, et asjad tehti valesti. „2012. aastal tehtud otsuseid pole seni suudetud sisuliselt põhjendada,“ tõdes ta. Tema hinnangul tuleks kindlasti üle vaadata taotluste heakskiitmise kord ja viia sisse vajalikud muudatused.

Keskerakondlase hinnangul on presidendi institutsioonile ja riigi mainele tehtud nende kahetsusväärsete juhtumitega kahju. „Kogu rahva suur ootus on, et edaspidi saame keskenduda presidendiga seoses riiklikult tähtsatele teemadele, mitte ei pea lugema kuludeklaratsioone ja kontode väljavõtteid,“ sõnas Ott.