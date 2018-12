Riigikogu võttis vastu isikuandmete kaitse seaduse

"Avaldan heameelt, et riigikogu otsustas vastu võtta isikuandmete kaitse seaduse, mis tagab tasakaalustatud kaitse kõigile ja säilitab olulise väärtusena ulatusliku ajakirjandusvabaduse garantii," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu oma kommentaaris.

"Avaldan kahetsust, et riigikogu ei võtnud vastu isikuandmete kaitse rakendamise seadust. Olen seisukohal, et Euroopa Liidu õigusest tulenevalt on seadusandjal õigus teha erandeid isikuandmete töötlemisel julgeoleku huvides. Seadus, mis ei leidnud menetluses toetust, on justiitsministeeriumi hinnangul põhiseaduspärane."

Reinsalu märkis, et õiguskantsleri kantselei väljendatud kõhkluste osas, et eelnõu kohaselt on vanglal isikuandmete töötlemisel liiga laiad õigused, andis justiitsministeerium ühesed selgitused eelnõus sisalduva regulatsiooni põhiseaduslikkuse kohta. "Olukorras, kus jätkuvalt võitleme organiseeritud kuritegevusega ning ühiskonna turvatunnet ohustavad ohtlikud kalduvuskurjategijad, peab riik omama kontrolli süüdimõistetute ning nende tegudele kaasaaitajate üle, mis paratamatult vajab isikuandmete töötlemist legitiimses ulatuses. Loodan, et riigikogu see koosseis on valmis alles jäänud tööaja jooksul venitusteta menetlema isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadust ja selle jõustama."