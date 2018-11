Riigikogu võttis menetlusse Vabaerakonna algatatud kokkuhoiukava

„Poliitika tegemine ei eelda, et meil on tohutult privileege, vaid eeskätt seda, et meil on kohustused. Muuseas on poliitikuil kohustus näidata kätte need kohad, kus riigiaparaat priiskab ja iseendale mittevajalikke ülesandeid välja mõtleb.

Seda on tihti raske öelda, see nõuab meelekindlust. Kui aga kohe tuleb vastus, et kuulge, vaadake kõigepealt iseenda kulutused läbi, siis on jutt ette läbi kukkunud ja osavad ametnikud keeravad iseenda hüvedesse armunud poliitiku lihtsalt ümber sõrme.“

Pöördumises „Poliitilise dieedi kolm retsepti“ rõhutab Vabaerakond nutika ja säästliku valitsemise olulisust. Ühiskonnale eeskuju andva kokkuhoiu käigus tuleb Vabaerakonna hinnangul vähendada erakondade rahastamist poole võrra, riigikogu liikmete kuluhüvitisi kolm korda ja ühtlasi kaotada dubleerivad ministrikohad.