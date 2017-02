Riigikogu võtab sihiks rahvastiku ja riigireformi murede lahendamise

Täna otsustati riigikogus luua rahvastikukriisi lahendamiseks ning riigireformi suundade väljatöötamiseks kaks probleemkomisjoni, mis alustavad tööd veebruarikuu jooksul, teatas Keskerakond.

Rahvastikukriisi probleemkomisjoni ülesandeks on uurida nii Eesti kui ka välismaa poliitikaid ja praktikaid antud temaatikas ja teha ettepanekuid, kuidas parandada riigis sündivust. Komisjoni liikme Siret Kotka sõnul on Eesti riigi üks suurimaid väljakutseid lähiajal rahvastikuprobleemide lahendamine ja rahvaarvu kindlale kasvule pööramine. „Me ei saa oodata, et iibe nähtamatu käsi teeb meie elus vajalikud korrektiivid niimoodi, et riigi ja rahvusena püsima jääme. Meil tuleb ise väga põhjalikult selle teemaga tegelda ja arutada kõiki võimalusi, kuidas olukorda parandada,“ sõnas keskerakondlane Kotka.

Riigireformi komisjon hakkab arutama avaliku sektori töö ümberkorraldamist ja reformi arengusuundi. Lisaks haldusreformile on riigihaldusminister Mihhail Korb võtnud suuna teha riigireform, mis hõlmaks endas näiteks ka erinevate ametkondade Tallinnast välja viimist. Loodud komisjoni kuuluva Helmut Hallemaa sõnul on oluline riigi jätkusuutlikkuse tagamiseks teha muudatusi, kuid neid peab tegema hoolikalt ja erakondade üleselt. „Meie eesmärk on tagada see, et igas Eestimaa nurgas oleks elu võimalik, seda nii töökohtade kui ka tagatud teenuste näol,“ ütles Hallemaa.

Riigireformi komisjoni koosseisu kuuluvad Arto Aas, Helmut Hallemaa, Aivar Kokk, Külliki Kübarsepp, Ivari Padar ja Arno Sild. Rahvastikukriisi Rahvastikukriisi probleemkomisjoni liikmed on Yoko Alender, Monika Haukanõmm, Siret Kotka, Heljo Pikhof, Raivo Põldaru, Helir-Valdor Seeder.