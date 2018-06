Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Põhja- ja Baltimaade kolleegidega Riias

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb täna Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Riias.

Mihkelsoni sõnul on Riia kohtumisel arutelu all kolm laiemat teemat. „Me käsitleme Läänemere piirkonna julgeolekuküsimusi, Nord Stream 2 projekti ja transatlantilisi suhteid,“ ütles Mihkelson kohtumise eel.

Tema sõnul on regiooni riikide koostöö väga oluline, et ühiselt oma hääl kuuldavaks teha.

„Juulis toimuva NATO tippkohtumise eel koordineerime julgeolekualaseid sõnumeid, kuid sama oluline on just praegu töötada selle nimel, et Euroopa ja USA liitlassuhted püsiksid vaatamata ähvardavale kaubandussõjale siiski muutumatutena.“

Põhja- ja Baltimaade väliskomisjonide esimeeste regulaarsete kohtumiste eesmärk on arutada nii regionaalselt kui rahvusvaheliselt olulistel aktuaalsetel teemadel.