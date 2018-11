Riigikogu väliskomisjon soovib Sven Mikserilt ülevaadet ÜRO rändepakti kohta

Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on parlamendi kõrvalejätmine ÜRO migratsioonipakti arutelust lubamatu. „Kummaline on see, et valitsus on parlamendist peaaegu täielikult mööda läinud ja pole omal initsiatiivil soovinud nii olulise leppe detaile avada,“ ütles Mihkelson.

„Migratsioon on raputanud kogu Euroopat ja seepärast on äärmiselt oluline teemat põhalikult käsitleda. Alles pärast argumentide ärakuulamist ja debatti on võimalik otsustada, kas Eesti ühineb leppega või mitte,“ rääkis Mihkelson.

„Eesti on parlamentaarne riik ja see debatt on vaja kasvõi viimasel minutil ära pidada,“ ütles Mihkelson. Sellepärast tegi komisjoni esimees eilsel istungil ettepaneku, et välisminister Sven Mikser annaks esmaspäeval komisjonile ülevaate Eesti seisukohtadest ÜRO globaalse ränderaamistiku ja globaalse pagulasraamistiku kohta. Komisjonile esitab ekspertarvamuse rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo.

ÜRO migratsioonipakt on katse kehtestada ülemaailmsele rändele kindlad reeglid ja see kujutab endast liikmesriikidele õiguslikult mittesiduvat koostööraamistikku. Lisaks rõhutab see liikmesriikide õigust oma rändepoliitikat iseseisvalt kujundada.

Mitmed punktid käsitlevad ka olukorra parandamist väljarände riikides, seda muu hulgas tervishoius, identiteedi tuvastamises või piiride kaitses.

Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Ungari,Austria ka Poola on oma toetuse migratsioonipaktile tagasi võtnud, Tšehhi kaalub seda. Horvaatias on puhkenud aga suur tüli presidendi ja valitsuse vahel.

Migratsioonipakti allkirjastamine on kavandatud 10.–11. detsembril Marokos, Marrakechis.