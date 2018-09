Riigikogu uus hooaeg algas nimesegaduse ja naeruga

Siseminister Andres Anvelt kutsus Krista Aru perekonnanimega Aas, viimane tuletas talle oma õige nime meelde. Nimede sassiajamises lohutasid teda siis nii Andres Anvelt, keda teinekord kutsutakse Jaaniks ning Eiki Nestor, kellest pahatihti saab Siim.

Esimees Eiki Nestor

Krista Aru küsib siseminister Andres Anveltilt. Krista Aru, palun!

Krista Aru

Aitäh, härra juhataja! Austatud siseminister!

Siseminister Andres Anvelt

Aitäh! Kõigepealt enda poolt siis ka veel soovin lugupeetud Riigikogule head hooaja algust. Aga nüüd, lugupeetud rahvasaadik proua Aas, teie küsimuse vastuse juurde.

Esimees Eiki Nestor

Krista Aru, palun täpsustav küsimus!

Krista Aru

Aitäh! Härra minister, mina olen Krista Aru, mitte Aas. (Saal naeris)

Siseminister Andres Anvelt

Aitäh! Ja kõigepealt siiralt vabandan! Kuna Siseministeeriumi valitsemisalas on ka üks proua Aas, siis ma eksisin. Nii et andke mulle andeks! Ma pean teile ütlema ruttu kõrvalpõikeks, et mul juhtub pea üle päeva, isegi täna üks ajakirjanik pöördus minu poole järjekordselt: "Härra Jaan Anvelt!", ja ma ei võta seda väga südamesse, olles sellega harjunud.

/.../