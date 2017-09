Riigikogu uuel istungjärgul uuritakse Jüri Rataselt põhiseaduse rikkumise kohta

Järgmisel nädalal algab riigikogu kuues istungjärk, kus plaanivad Igor Gräzin ja veel kuus opositsioonipoliitikut pärida aru peaminister Jüri Rataselt põhiseaduse esimese ja teise paragrahvi väidetava rikkumise kohta.

"3. mail k.a. viibis Eesti Vabariigi Valitsuse otsustusvõimeline koosseis oma tööistungil Belgias, s.t. valjaspool Vabariigi territooriumit. Kuivõrd territoorium kujutab endast suveräänsuse lahutamatut koostisosa, siis oli Jüri Ratase poolt juhitud delegatsioon ("Yuni and his government" — Junkcer) riigiõiguslikult eksiil-valitsuse staatuses ega ole tema seal langetatud otsused legitiimse iseloomuga EV territooriumi suhtes," seisab arupärimises.

Arupärimise kohaselt ei olnud Eesti Vabariigi otsustusvõimelise valitsuse riigist ära olles Vabariigi suveräniteet enam täielik ja pärimises on püstitatud ka kuus küsimust:

1. Kas Vabariigi Valitsus andis endale aru oma tegevuse vastuolulisusest EV suveräniteedi põhimõttega?

2. Millisel alusel ja kelle loaga viidi suveräänse Eesti otsustusvoimeline võimuharu välja Eesti territooniumilt, de facto Eesti parlamendi kontrolli alt välja?

3. Kust on pärit see idee ise? Kes selle esitas, kes andsid nõusoleku jne.

4. Kas Valitsus möönab, et ebasuveräänselt (st. võõral territooriumilt) vastu võetud otsused (ja antud lubadused, sõlmitud kokkulepped) ei oma joudu suveräänselt Eesti Vabaniigi territooriumil?

5. Kas suudate tagada, et ükski Teie visiiti puudutav materjal ei osutu järjekordselt salastatuks?

6. Kas peate, muide, võimu kuritarvitamiseks seda, kui "Jüri valitsuse" ministrid kutsusid enda tarbeks välja riigi allasutusele kuuluva lennuki firmal "Nordica" sundides seda ära jätma regulaarset ja planeeritud reisi Stockholmist?

Arupärimise on koostanud Reformierakonna fraktsiooni liige Igor Gräzin ja samast fraktsioonist on sellele allkirja andnud ka Johannes Kert, Madis Milling, Deniss Boroditš ja Kalle Laanet. EKRE fraktsioonist on allkirja andnud Martin Helme, Henn Põlluaas.

12. augustil teatas Ratas, et vastab arupärimisele 11. septembri istungil. Tegemist on Riigikogu täiskogu kuuenda istungjärgu esimese istungiga ning kell 15 algava arupärimiste päevakorra esimese punktiga vastataksegi just sellele.

3. mail toimus Vabariigi Valitsuse väljasõiduistung Brüsselis, kus osalesid peaminister Jüri Ratas, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, toonane kaitseminister Margus Tsahkna, majandus- ja taristuminister Kadri Simson ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo. Toona peetud istungil kiideti heaks kõik istungile esitatud päevakorrapunktid, millega saab tutvuda siin.