Riigikogu nimetas Janar Holmi riigikontrolöriks

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu otsuse, millega nimetatakse Janar Holm riigikontrolöri ametisse alates 8. aprillist 2018.

President märkis kaaskirjas, et praegu sotsiaalministeeriumi tööala asekantslerina töötaval Janar Holmil on ligi 20 aastane juhtimiskogemus. Üheksa aastane töökogemus haridus- ja teadusministeeriumi kantslerina ning sellega kaasnenud tihe koostöö teiste ministeeriumide ja kohalike omavalitsustega on andnud talle väga hea pildi ja arusaamise riigi erinevatest poliitikavaldkondadest ja valitsemisaladest.

Janar Holmi isikuomadused, poliitikakujundamise kogemus, tegevus strateegia- ja õigusloomes ning riigieelarve planeerimisel annavad Holmile tugeva baasi riigikontrolöri ülesannete täitmiseks.

Vabariigi Presidendi esitatud Riigikogu otsuse „Janar Holmi riigikontrolöri ametisse nimetamine“ (582 OE) poolt hääletas 64 saadikut ja vastu oli 10 saadikut.