Riigikogu mõistis Venemaa agressiooni Ukrainas hukka, ent mitte üksmeelselt. Vaata, kes jätsid hääletamata

Avalduses kutsub riigikogu üles vaba laevaliikluse taastamisele Kertši väinas ja Aasovi merel, kõiki riike toetama Ukrainat tema territoriaalse terviklikkuse kaitsel, mitte tunnustama Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist ning kehtestama Venemaa suhtes täiendavaid sanktsioone.

Eelnõu algatas 89 riigikogulast. Nimekirja näeb SIIT. Täna toimunud riigikogu istungil oli kohal 84 saadikut, neist 79 hääletas eelnõu poolt. Keegi vastu polnud, ent viis saadikut jättis hääletamata. Paistab üllatav, et nende hulgas on reformierakondlane Madis Milling - Reformierakond on korduvalt eri pressiteadetes rõhutanud, et terve fraktsioon toetab avaldust.

Milling selgitas Delfile, et ta oli eelnõu üks algatajatest ja toetab seda kahel käel, paraku venis istung täna tema jaoks liiga pikaks ja ta pidi enne lõpphääletust lahkuma. Istung algas kell 17 ja oli ka mitmeid sõnavõtte. Milling märkis, et tal on täna Tamsalus etendus (Vaba Baskini teatri "Kas hakkame seksima?" algusega kell 19 - toim). "Saalitäis inimesi ja hullud teeolud, pidin ära minema," lausus Milling. "Kellaaaeg ei istunud, aga vähemasti on südametunnistus puhastas, toetan seda avaldust."

Seotud lood: Riigikogu hääletab täna avaldust Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks

Lisaks jätsid hääletama keskerakondlased Valeri Korb ja Igor Kravtšenko ning Isamaa esindajad Helir-Valdor Seeder ning Sven Sester. Isamaa fraktsioonist kinnitati Delfile, et Seederil ja Sesteril oli ees ammu planeeritud kohtumine, mistap nad pidid istungilt lahkuma. Rõhutatakse, et eelnõud nad toetasid ja olid ka ise algatajad.