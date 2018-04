Riigikogu majanduskomisjoni liige Märt Sults: üks võimalus on, et tasuta transpordi üle otsustavad ühistranspordikeskused

„Igal ministril peab ju olema oma unistus ja oma kindralikepp taskus, ta peab seda suruma nii palju kui võimalik,” rääkis Sults. „Aga argumenteeritud vastuväited on alati teretulnud ja kui need on mõistlikud, siis tuleb neid arvestada ja ongi kõik.”

Tallinnas on Sultsi sõnul tasuta ühistransporti kergem teha, sest palju inimesi on koondunud väikesele alale, aga hajaasustusega piirkondades on see keerulisem ning omavalitsuste vastuseis on mõistetav.