Riigikogu lükkas tagasi abikaasade ühisdeklaratsiooni taastamise eelnõu

Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu nägi ette taastada võimalus esitada abikaasadel ühine tuludeklaratsioon, kuid eelnõu ei saanud riigikogus piisavalt toetust ja langes menetlusest välja.

See oleks tähendanud, et mõlema abikaasa tulud ja tuludest tehtavad mahaarvamised liidetakse, teatas riigikogu kantselei.

Ühine tulumaksudeklaratsioon tuleneb kehtivast perekonnaseadusest ning abikaasade ühisvara loogikast. Abielu tähendab tavaliselt lepingut ühise vara ja kohustuste kohta, sh õigust ühisele tuludeklaratsioonile.

Rahanduskomisjoni liikme Kalvi Kõva sõnul tegi rahanduskomisjon ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, mille poolt hääletas kuus ja vastu viis komisjoni liiget.

Läbirääkimistel Reformierakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Jürgen Ligi hinnangul on skandaalne, et koalitsioonis mindi ühisdeklaratsioonide kallale, sest need rõhutavad oluliselt pereväärtusi.

Andres Ammase sõnul Vabaerakonna fraktsioon toetab eelnõu. Ammas rõhutas, et ühisdeklaratsioonide võimaluse äravõtmine oli läbimõtlemata ja see kahjustas abielu staatust.

Eelnõu tagasi lükkamise poolt hääletas 43 ja vastu 30 riigikogu liiget. Eelnõu lükati esimesel lugemisel tagasi ja langes menetlusest välja.

Pärast Helir-Valdor Seederi IRLi esimeheks saamist alustasid koalitsioonierakondade esimehed läbirääkimisi ja 19. mail teatas kolmik, et abikaasade ühisdeklaratsioon püütakse säilitada. "Oleme leppinud kokku, et ühisdeklaratsioonides toimub abikaasade vahel suurem võimalus koos deklareerida," sõnastas tolle hetke kokkuleppe peaminister Jüri Ratas.