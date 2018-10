Riigikogu lükkas keeleinspektsiooni määratava sunniraha ülemmäära kümnekordistamise tagasi

Tarmo Kruusimäe, Priit Sibula, Jaak Madisoni, Henn Põlluaasa, Madis Millingu, Igor Gräzini, Jaanus Karilaidi ja Märt Sultsi algatatud eelnõu nägi ette tõsta keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitmata jätmisel määratava sunniraha ülemmäär 640 eurolt 6400 euroni, et keeleinspektsioonil oleks võimalus paremini ja tulemuslikumalt teostada talle ülesandeks pandud tegevusi.

Eelnõuga sooviti parandada keeleseaduse täitmist, motiveerida asutuste juhte ja ettevõtjaid, et nad panustaks enam töötajate eesti keele õppesse.

Eelnõu ettekandja Tarmo Kruusimäe tõi välja, et kokku rakendati eelmisel aastal sunniraha 178 korral. "Müügi- ja teenindustöötajate eesti keele oskuse kontrollimisel kontrolliti esmapilgul korraga 339 müügitöötaja keeleoskust ja tuvastati 229 ebapiisava keeleoskusega töötajat, see on 67,5 protsenti. Järelkontrollis kontrolliti 156 töötajat, varem ette tehtud kirjutise täitmist, selgus, et ettekirjutisi olid täitnud 20 töötajat, 12,8 protsenti," ütles Kruusimäe.

Ta lisas, et räesoleval kevadel on Riigikogus tõstetud mitmeid trahve kümnekordselt, mis tähendab, et nad on jäänud ajale jalgu. "Mina näen isiklikult, et sunniraha ülempiir 6400 eurot on mõjus, mõned näevad ilmselt, et 640 eurot on täna mõjus, ja mõned näevad, et tegelikult seaduserikkujaid ei ole vaja tähele panna," rääkis Kruusimäe.

Eelnõu tagasilükkamise poolt hääletas 32, vastu 16 ja hääletamisel ei osalenud 38 riigikogu liiget.