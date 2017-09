Riigikogu liikmed saatsid Hispaania peaministrile Kataloonia teemal noomiva kirja

Viis Eesti riigikogu liiget on saatnud kirja Hispaania peaministrile Mariano Rajoyle, milles väljendatakse muret Kataloonia sündmuste üle ja kutsutakse Hispaania valitsust üles astuma Kataloonia võimudega dialoogi.

Ingliskeelse kirja on toonud ära Kataloonia väljaanne El Nacional.cat ja selle sisu on järgmine:

Me oleme äärmiselt mures sündmuste pärast, mis on leidnud aset viimastel päevadel Kataloonias. Jõu näitamine poliitiliste küsimuste lahendamiseks ei ole demokraatia tunnus. Olukorra kontrolli alt väljuda laskmine ei aita kedagi. Surve avaldamine ja massilised kohtulikud karistused ametnikele, demokraatlikult valitud esinduskogude liikmetele, meediale ja kodanikele ei vii soovitud tulemusteni; see näitab ainult Hispaania poliitikute võimetust või tahtmatust leida kompromisse.

Demokraatia elab dialoogil. Me ei suuda mõista, miks keeldub Hispaania valitsus jäigalt selles osalemast. Ähvardused, sanktsioonid ja pidev dialoogist keeldumine ei ole õigusriigi tunnused.

Poliitiliste probleemide lahendamine on poliitikute, mitte politsei ega kohtunike asi. Poliitiline dialoog, kokkulepped ja koostöö on ainsad vastuvõetavad meetodid tänapäeva Euroopa demokraatias.

Me kutsume Hispaania valitsust alustama lõpuks dialoogi Kataloonia võimude ja rahvaga, et leida rahumeelne lahendus, mis põhineb vastastikusel austusel.

Loe veel

Riigikogu, Eesti parlamendi Kataloonia toetusgrupi liikmete nimel

Artur Talvik, toetusgrupi juht

Andres Ammas

Krista Aru

Erki Savisaar

Helmut Hallemaa