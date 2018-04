Riigikogu liikmed rõhutasid Egiptuse visiidil vajadust tugevdada riikidevahelisi suhteid

Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt kinnitas, et Eestile on äärmiselt oluline Egiptuse kui juhtiva regionaalse jõu toetus Eesti kandidatuurile ÜRO julgeolekunõukogusse. „Loodame, et see toetus on eeskujuks ka teistele piirkonna riikidele samasuguse valiku tegemisel,“ ütles Nutt. Nutt andis Egiptuse välisministeeriumile üle ka Eesti presidendi tänukirja toetuse eest Eesti kandidatuurile.

Eesti-Egiptuse parlamendirühma liikme Erki Savisaare sõnul on Egiptuse majandusreformid on märkimisväärsed. „Nägime kasvavat huvi ja valmidust hõlbustada riigi toimimist kasutades infotehnoloogia vahendeid,“ ütles Savisaar. „Eesti e-riik pakkus väga palju huvi ning loodame kasvavat koostööd selles valdkonnas.“ Savisaar lisas, et Egiptuses ollakse väga huvitatud koostööst Eestiga ka teistes valdkondades nagu näiteks puit ja jäätmekäitlus.

