Riigikogu liikmed asusid Haabersti hõberemmelga kaitsele: see puu on looduslik pühapaik, mida tuleb kaitsta

Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühma liikmed Eerik-Niiles Kross, Artur Talvik, Mart Nutt ja Rainer Vakra tegid pöördumise ministrite, muinsuskaitseameti ja linna poole, milles ütlevad, et Haabersti hõberemmelgas on muutunud looduslikuks pühapaigaks, mistõttu ei saa puu mahavõtmine kõne allagi tulla.

Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühma pöördumine siseministri, keskkonnaministri, kultuuriministri, muinsuskaitseameti, Tallinna linnavalitsuse ja Tallinna linna kommunaalameti poole.

Meie kui Eesti looduslike pühapaikade toetusrühma liikmed ja rahvaesindajad juhime kõigi asjassepuutuvate asutuste ja ametnike tähelepanu, et Haabersti hõberemmelgas on tänaseks omandanud kõik ohustatud loodusliku pühapaiga tunnused.

Eesti maausulised, loodukaitsjad ja paljud looduspühadust austavad inimesed on määratlenud Haabersti hõberemmelga kui loodusliku pühapaiga. Eestis on tunnustanud Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) suuniseid looduslike pühapaikade kaitse osas kui head tava. Loodusliku pühapaiga üks põhitunnus on, et tal on kogukonnale eriline vaimne tähendus. Pole kahtlust, et tänaseks kuulub Haabersti hõberemmelgas selliste objektide hulka.

Ka riiklikult kinnitatud looduslike pühapaikade hoidmise ja uurimise arengukava rõhutab Eesti erilisust Euroopas, kuna siin on looduslike pühapaikade traditsioon elusana säilinud. Pühapaik on põlvkondade sideme ning järjepidevuse, samuti looduse ja vaimse pärandi hoidmise koht. Traditsiooni elusana säilimine tähendab, et looduslikke pühapaiku määretlavad kogukonnad ise, ja ühiskond peab neid paiku kaitsma. Mall Hiiemäe on öelnud, et hiied on eestluse kaitsealad.

Loe veel

Seega tõdeme, et Haabersti hõberemmelgas on looduslik pühapaik ja kuulub kaitsmisele.

Me kutsume kõiki otsustajaid üles viivituseta lõpetama tegevused, mis võivad hõberemmelgat kahjustada, rääkimata selle maharaiumisest, ning leidma võimalusi vastavate ehitusprojektide muutmiseks ning puu säilitamiseks. Ehitusprojekti muudatus ja sellega kaasnev tühine ajaline viivitus ehitusel ei saa mingil moel üles kaaluda kahju, mida remmelga raiumine tooks meie väärtusruumile.

Toetusrühma nimel:

Eerik-Niiles Kross

Artur Talvik

Mart Nutt

Rainer Vakra