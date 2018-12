Riigikogu liikmed: algatus Eesti 200 Mälupank vajab kaitset erakonna Eesti 200 eest

Teotusrühma esimehe Laine Randjärve sõnul kahe liikumise nimekuju tekitanud rohkelt segadust ja kahetsusvöörselt arusaamatusi tekitava olukorra. Lisaks on toetusrühma eesmärgiks ka üldisemalt toetada kodanikuliikumise tegevust ja eesmärke.

Kokku on toetusrühmas 18 liiget. Lisaks Randjärvele kuuluvad veel Yoko Alender (RE), Krista Aru (VE), Peep Aru (RE), Maire Aunaste(IS), Toomas Jürgenstein(SDE), Tiina Kangro (erakonnatu), Toomas Kivimägi (RE), Tarmo Kruusimäe (IS), Helmen Kütt (SDE), Madis Milling (RE), Aadu Must (KE), Meelis Mälberg (RE), Barbi Pilvre (SDE), Heidy Purga (RE), Henn Põlluaas (EKRE), Helir-Valdor Seeder (IS) ja Urve Tiidus(RE).

Erakonna Eesti 200 juhatuse liige Meelis Niinepuu arvates näitab toetusrühma loomine, et Riigikogus esindatud erinevad poliitjõud on Eesti 200 kui uue erakonna tekkimisest tõsiselt häiritud. Niinepuu leiab, et see näitab riigikogu tegelikku taset.

"Mis järgmiseks? Riigikogu toetusrühm Kalevi jahtklubi kaitseks, kelle tegevust takistab Kalevi kommivabrik?" küsis ta irooniliselt Delfile vastuseks saadetud kirjas.

Niinepuu sõnul märkis, et nemad on kaitsnud nimevormi "erakond Eesti 200". Eraldi sõnaühendit "Eesti 200" tema sõnu kaitsta ei olegi võimalik, kuna tegemist üldises kasutuses olevate sõnadega.