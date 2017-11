Riigikogu liige Tiina Kangro nimetab oma kolleegi Hardi Volmerit sotsiaalmeedias „vaimseks värdjaks“

Vaimseid värdjaid jagub Eestis ikka tõesti kõikjale, tõdeb möödunud aasta lõpus Juhan Partsi asendusliikmena riigikokku pääsenud IRL-i liige Tiina Kangro.

Kangro on hinnatud asjatundja ja südamega aktivist puuetega inimeste murede alal, teda vihastas Hardi Volmeri Õhtulehele poetatud tõdemus, et suurt ja olulist poliittööd pole muusik ja filmimees riigikogus veel ette võtnud, on pigem niisama tiksunud.

Delfi avaldab Kangro postituse täismahus: „Eks seda on kuulda olnud varemgi, et see mees käib iga nurga peal oma mittemidagitegemise eest palju raha saamise süllekukkunud õnne kiitmas, aga sülitada nüüd lausa otse avalikkusele ja oma kolleegidele näkku ja tunnistada, et ta ei tee - ega mõtlegi teha tööd, mille tegemiseks ta Riigikokku on läinud... see ületab hetkel ikka igasuguse taluvuse piiri ja see inimene peaks Riigikogust lahkuma.

Ma ei teagi, kas tuleb vaadata ta enda suunas või hoopis sotside suunas, kes on sellise produkti meile tootnud. Igatahes jätkub Volmeril nahaalsust ka superstaar Anu Saagimile soovitada: Proovi ka, tule sotside ridadesse, 85% eesti mehi valiks su kohe. Sul on aju ka olemas, välimusest rääkimata. Ainult poolteist aastat veel ja taas läheb valimistralliks.

Jah, Riigikogu tase on kahjuks läbilõige Eesti rahvast, mitte kõikidel rahva poolt valituil ja parteide poolt upitatuil pole selle töö jaoks piisavalt teadmisi, pole isikuomadusi, pole isiksust jne. Aga tulla ja tunnistada avalikult, et ei tee ja ei kavatsegi midagi teha... ja väita ka isiklikult minu eest (ja paljude teiste saadikute eest), et Riigikogus toimubki vaid mingi sümboolne koosviibimine, mitte reaalne töö... kui näiteks mina istun ka õhtud ja nädalavahetused, vahel poole hommikuni (sest vahepeal on vaja ka laps ära hooldada) seaduste, seletuskirjade, uuringute-analüüside, kohtulahendite virnade taga, et valmistuda komisjonide istunguteks, enda poolt kokkukutsutud koosolekuteks, ajurünnakuteks, et päästa mõni eelnõu või ka päästa mõni inimene halvasti tehtud seaduste rataste vahelt. Ja ma ei ole sugugi mitte päris ainus selline Toompeal.

Ja siis äkitselt üks selline mees istub meil õiguskomisjonis (kui üldse istub), lastes silmakest looja ja nähes unes mõnd toredat filmistsenaariumijuppi. Tülgastav!“