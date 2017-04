Riigikogu lahtiste uste päev toob Toompeale laste ja noorte kultuuriaasta ning suvise peo „Mina jään“

Laupäeval tähistab Riigikogu 98. sünnipäeva traditsioonilise lahtiste uste päevaga. Toompea lossis toimuvad tegevused on sel päeval suunatud just lastele ja noortele. Esmakordselt on võimalus osa saada Laste Vabariigi mängualast. Vaatajateni tuuakse XII noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään“ lood ja laulud ning räägitakse suvisest peost ja peremärkidest, mis noortepeo logos peidus on.