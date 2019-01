Riigikogu kiitis uue kindlustustegevuse seaduse heaks

„Kuigi Eesti kindlustussektor on ka täna hästi toimiv ning teenused klientidele kättesaadavad on eesmärk parandada ja mitmekesistada ettevõtluskeskkonda ning anda nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele lisavõimalus. Samuti on seaduse jõustumise järel võimalik luua täiesti uus äriliin, mida praegune traditsiooniline tegevus ei kata,“ sõnas Dmitrijev, kelle sõnul on positiivne ka see, et kindlustusühistu teenitav kasum jääks Eestisse, sest suurem osa liikmetest oleksid Eesti kodanikud.

Euroopa kindlustusühistute turumaht moodustab 2016. aasta seisuga 31,5% Euroopa kindlustusturust. Eesti on üks väheseid riike, kus ei ole ühistulise kindlustusandja ärivorm lubatud.