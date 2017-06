Riigikogu keskkonnakomisjon arutab homme ümarlaual hõberemmelga küsimust

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra kutsus homseks Toompeale kokku ümarlaua, et arutada ja leida lahendus Tallinna Haabersti ristmiku laiendamisel tekkinud ummikseisule, kus vastasseisus on langetamisele määratud puude kaitsjad ja linnaametnikud.

"Tänaseks juba nädalaid kestnud protest Haabersti hõberemmelga ümber vajab mingisugust lahendust," selgitas Vakra. "Meie komisjoni soov on lõpetada see ummikseis ning leida olukorrale väljapääs, millega võiksid nõustuda kõik osapooled. Äsja vastuvõetud metsaseadus suurendab oluliselt kohalike omavalitsuste õigust ja vastutust otsustada linnades raietööde üle, mis on kindlasti üks ümarlaua arutelu lähtepunkt."

Keskkonnakomisjoni arutelu toimub homme kell 9.30 riigikogus ning sellel osalevad keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja Taimo Aasma, Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik, Tallinna keskkonnaameti haljastuse osakonna juhataja Kristiina Kupper, Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson, Tallinna ülikooli keskkonnakorralduse professor Helen Sooväli-Sepping ja arborist Heiki Hanso.