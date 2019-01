Riigikogu hakkab arutama Päästeliidu üleskutset ilutulestikutarvetele luksusmaksu kehtestamiseks

Pöördumise esitajate sõnul ei väida nad kindlasti, et ilutulestik oleks selgelt tajutav põhjus tuleõnnetustele, kuid ennekõike on tegemist luksuskaubaga, mille aastavahetusel, jaanipäeval, pulmades, sünni- ja muudel tähtpäevadel taevasse tulistamine on paratamatult ohuallikas. Selle tagajärgedega peavad lõpuks tegelema ka vabatahtlikud päästjad.

Pöördumine anti riigikogu esimehel Eiki Nestorile üle 24. jaanuaril, tema edastas selle menetlemiseks rahanduskomisjonile.

Veebikeskkonnas rahvaalgatus.ee sai pöördumine 1300 toetusallkirja,