Riigikogu hakkab arutama karusloomafarmide keelustamist Eestis

Eelnõu seletuskirjas seisab, et “Karusloomad on metsloomad. Neile ei ole võimalik karusloomakasvanduste intensiivpidamise tingimustes tagada liigiomast elu. Samas ei suudeta Eestis tegutsevates karusloomakasvandustes täita isegi intensiivpidamise tingimustele vastavaid nõudeid.”

Loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad karusloomafarmide keelustamise kampaaniajuht Elina Aru tunnustas parlamendisaadikute algatust. “Eesti on astumas suurt sammu, et keelustada metsloomade puurispidamine ja tapmine karusnaha saamise eesmärgil. Selle otsusega liituksime paljude maailma riikidega, kes juba on karusloomafarmid keelustanud, näiteks Holland, Suurbritannia, Austria, Norra, Tšehhi, Belgia, Horvaatia ja paljud teised,” lisas Aru.

Eelnõu esitasid riigikogu saadikud erinevatest parlamendierakondadest, kes ühiselt toetavad seisukohta, et karusloomafarmid ei kuulu Eesti tulevikku. Nähtamatud Loomad avalikustas sel sügisel materjali Leedu karusloomafarmidest, mille tulemusena paljud Eesti elanikud pöördusid riigikogu saadikute poole, et karusloomafarmide keelustamist ka Eestis arutama hakataks. Ka Leedu parlamendis hakati kaks nädalat tagasi sama eelnõud menetlema.