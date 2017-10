Riigikogu esimees Eiki Nestor: Rõivase asespiikrina jätkamise teemal võtan ette jutuajamise Pevkuriga

Tänases Eesti Päevalehes ilmus lugu, kus paljastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ametliku delegatsiooni liikmete ebaväärikas käitumine Malaisias korraldatud peol. Peol viibis ka reformierakondlasest ekspeaminister, nüüdne riigikogu aseesimees Taavi Rõivas, kes end ka süüdlasena tunnistas ning vabandas.

Riigikogu esimees Eiki Nestor, et samuti Riigikogu juhatusse kuuluva Rõivase juhtum on väga inetu. "Äärmiselt nigel, et see juhtus [Riigikogu] juhatuse liikmega," ütles Nestor.

Rõivase jätkamise osas asespiikrina ütles Nestor, et seda tuleb arutada läbi nende inimestega, kes on Rõivast siiamaani toetanud. "Räägin kindlasti pevkuriga sel teemal, mis siin edasi saab."

Rõivase käitumine ei oleks Nestori sõnul sobilik ka riigikogu lihtliikmele, kuid riigikogul pole volitusi võtta ära rahva poolt antud mandaati. "See aga ei tähenda, et inimesel endal ei oleks võimalik otsuseid langetada. Need jäävad inimeste endi südametunnistusele," ütles Nestor.