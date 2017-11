Riigikogu esimees Eiki Nestor hurjutab Hardi Volmerit "vaimseks värdjaks" nimetanud Tiina Kangrot: võiks ikka väärikaks jääda

Riigikogu esimees sotsiaaldemokraat Eiki Nestor möönis Tiina Kangro sotsiaalmeediasse tehtud postituse taustal, et riigikogu liikmed peaksid oma väljaütlemistes olema vaoshoitumad.

"Arvan, et kolleegid võiksid omavahel olla sõnades vaoshoitumad," kommenteerib IRLi liikme Tiina Kangro väljaütlemist riigikogu esimees Eiki Nestor. "Muidugi võib olla inimestel oma arvamus ühest või teisest, aga sõnakasutuses võiks siiski jääda väärikaks," möönis Nestor. Mis võis Kangro nii kaugele viia, et ta avalikus ruumis oma kolleegi "vaimseks värdjaks" sõimas, ei oska Nestor arvata.

Riigikogu liige ja õiguskomisjoni kuuluv saadik Volmer ütles eile Õhtulehele antud intervjuus: "Mina olen siin (riigikogus - toim) vaikselt tiksunud ja pole suure poliitika kallale veel asunud. Süvenenud olen vaid nendesse eelnõudesse, mis mind isiklikult huvitavad." Nestor nentis, et Volmeri puhul oli pigem tegu enesekriitilise irooniaga.

"Hardi on olnud väga korralik parlamendiliige, ma ei tea, et kellelgi tema suhtes pretensioone oleks," sõnas Nestor Delfile. Ta lisab, et kriitiline meel tuleneb ilmselt sellest, et poliitilised vangerdused on Volmeri viinud õiguskomisjoni. „Talle oleks kindlasti südamelähedasem kultuurikomisjon, sest adub seda maailma paremini,“ lausus Nestor ja lisas, et sellest hoolimata sellest osaleb Volmer aktiivselt õiguskomisjoni aruteludes ja pakub ka ise lahendusi välja.

Loe Tiina Kangro sotsiaalmeedia postitust siit.