Riigikogu delegatsioon osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil Gruusias

Riigikogu delegatsioon osaleb kuni esmaspäevani kestval NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil Gruusias Tbilisis, kus on arutluse all maailma julgeoleku tagamist puudutavad küsimused.

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ütles, et NATO parlamentaarse assamblee kevadistungjärgu korraldamine Gruusias on märgilise tähendusega. „Teatavasti pole Gruusia NATO liige. Samas on ta tugeva partnerina oma kohustusi ja pürgimusi tõsiselt võttev riik,“ ütles Mihkelson. „Seetõttu on igati õiglane, et alliansi assamblee koguneb Gruusia toetuseks just Tbilisis."

Delegatsiooni liikme Hannes Hanso sõnul tahab Gruusia saada NATO liikmeks ning jätkab vajalike reformide teostamisega. Ta märkis, et Eesti toetab Gruusia püüdlusi.

Hanso sõnul ei jää ühelgi alliansi kohtumisel käsitlemata liikmesriikide kaitsekulutuste tase. Ta tõi välja, et ainult viis liikmesriiki – USA, Kreeka, Ühendkuningriik, Eesti ja Poola - panustavad kaks protsenti SKTst kaitsekulutusteks ja lisas, et kuigi teised seda nõuet veel ei täida, pingutatakse eesmärgi saavutamise nimel. „Samal ajal on Eestis alanud arutelu, kas kahe protsendi tase on tänases muutunud julgeolekukeskkonnas enam piisav ja võib-olla tuleks seda suurendada,“ ütles Hanso ja märkis, et Eesti panustab praegu riigikaitsele 2,18 protsenti SKTst.

Gruusia on NATO partnerriigi staatuses, kuid täidab juba praegu kahe protsendi nõuet, panustades kaitsekuludeks 2,2 protsenti SKTst. Tbilisis toimuval istungil arutatakse NATO PA komiteedes ka Gruusiaga seotud küsimusi. Majandus ja jugeoleku komitee annab hinnangu Gruusia majandusreformidele, poliitikakomitee käsitleb Gruusia välis- ja julgeolekupoliitika prioriteete. Julgeoleku tsiviilmõõtme komitees räägitakse Gruusia kogemusest okupeeritud aladel, demokraatia ja õigusriigi arengust ning stabiilsuse tagamisest Musta mere piirkonnas.

Muude teemadena on Tbilisis luubi all veel ballistiliste rakettide kasutamine sõjatandril, NATO ja Euroopa Liidu koostöö, NATO liikmesriikide kaitsetööstuse tugevdamise võimalused. Samuti räägitakse Euroopa kaitsealase teadus- ja arendustegevuse tulevikust, NATO partnerluse rollist muutunud julgeolekukeskkonnas, probleemide lahendamisest lõunas, atlandiülestest suhetest, sotsiaalmeedia revolutsioonist ja relvastusest ning kliimamuutuste mõjust inimeste toidu ja veega kindlustamisel.

Kõne all on ka asjade internet, mida peab üha enam arvesse võtma küberturbe tegevuste planeerimisel. Eraldi ettekanded käsitlevad Venemaad, Vene sõjaväe moderniseerimimist Musta mere piirkonnas, Süüria ja Iraagi sõja humanitaaraspekte ning sotsiaalmeediat.

Esmaspäevasel plenaaristungil võtavad sõna NATO Parlamentaarse Assamblee president Paolo Alli, Gruusia presidendi Giorgi Margvelašvili, Gruusia peaminister Giorgi Kvirikašvili, Gruusia parlamendi spiiker Irakli Kobakhidze ning NATO asepeasekretär Rose Gottemoeller.

Eesti delegatsiooni kuuluvad lisaks Marko Mihkelsonile ja Hannes Hansole Oudekki Loone ja Ants Laaneots.