Riigikogu avaldas tänu Eesti Vabariigi loojatele, kaitsjatele, hoidjatele ja taastajatele

Riigikogu võttis täna vastu seoses Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga avalduse, milles tänatakse Eesti Vabariigi loojaid, kaitsjaid, hoidjaid ja taastajaid. Tänuavaldust toetas 77 Riigikogu liiget.

Avaldajate nimel sõna võtnud Liisa Oviir ütles, et kõigil on põhjust olla tänulik ja õnnelik, et ülehomme tähistame oma riigi 100. sünnipäeva.

"Hoiame siis oma ime meeles, hoiame oma ime südames ning hoiame südames sügavat tänulikkust selle eest," ütles Oviir.

Riigikogu tänuavaldus:

"Iseseisva ja sõltumatu Eesti riigi rajamine on olnud meie rahva poegade ja tütarde ühislooming ning ülim püüdlus aastakümneid enne selle kätte võitmist.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva künnisel väljendab Riigikogu Eesti rahva nimel tänu kõigile inimestele, kes on andnud oma panuse Eesti Vabariigi loomisse ja tema iseseisvuse kindlustamisse.

Meie rahva eriline tunnustus kuulub Eesti Vabariigi rajajatele ja taastajatele, kes kasutasid ära ainukordse ajaloolise võimaluse omariikluse kättevõitmiseks.

Tunnustame neid Eesti inimesi, kes võõrvõimu aastatel töötasid ja elasid kodumaal ja tagasid rahva kestmise.

Hindame ja täname neid rahvuskaaslasi, kes säilitasid ja arendasid eesti kultuuri eksiilis ning hoidsid meie riigi õigusliku järjepidevuse ideed. Just nende töö ehitas Eestile väärtusliku silla erinevate põlvkondade vahele ning tegi lihtsamaks meie tagasipöördumise vabade Euroopa riikide perre.

Loe veel

Meie ühiseks eesmärgiks on minna oma riigi teise sajandisse vabadena ning töötada rahvusliku üksmeele vaimus Eesti riigi edenemise ja jätkusuutlikkuse nimel.

Riigikogu väljendab oma sügavat lugupidamist ja tunnustust kõikidele inimestele, kes on jäänud truuks Eesti omariikluse aadetele, kandnud selle nimel ohvreid ning elanud Eesti hüvanguks."

Avalduse üle peetud läbirääkimistel võttis Sotsiaaldemokraatliku erakonna nimel sõna Toomas Jürgenstein, Reformierakonna nimel Jürgen Ligi ja Keskerakonna fraktsiooni nimel Aadu Must. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nimel kõneles Marko Pomerants, Vabaerakonna fraktsiooni nimel Artur Talvik ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel Mart Helme. Sõnavõttudes rõhutasid nad avalduse vastuvõtmise tähtsust ja esitasid oma seisukohad.

Avaldusele kirjutasid alla Liisa Oviir, Heljo Pikhof, Rein Randver, Kalvi Kõva, Helir-Valdor Seeder, Mart Nutt, Priit Sibul, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Tiina Kangro, Eiki Nestor, Jaanus Marrandi, Hardi Volmer, Inara Luigas, Toomas Jürgenstein, Barbi Pilvre, Tanel Talve, Aadu Must, Peeter Ernits, Jaanus Karilaid, Enn Eesmaa, Helmut Hallemaa, Igor Kravtšenko, Dmitri Dmitrijev, Toomas Paur, Viktor Vassiljev, Erki Savisaar, Kersti Sarapuu, Jürgen Ligi, Urve Tiidus, Meelis Mälberg, Aivar Sõerd, Arto Aas, Kalle Palling, Urmas Kruuse, Maris Lauri, Tarmo Kruusimäe, Andres Metsoja, Raivo Aeg, Remo Holsmer, Anne Sulling, Terje Trei, Kalle Laanet, Liina Kersna, Madis Milling, Helmen Kütt, Artur Talvik, Ain Lutsepp, Krista Aru, Andres Ammas, Andres Herkel, Külliki Kübarsepp, Monika Haukanõmm, Henn Põlluaas, Martin Helme, Mart Helme, Uno Kaskpeit, Arno Sild, Raivo Põldaru, Valdo Randpere, Margus Tsahkna, Oudekki Loone, Märt Sults, Tiit Terik, Marianne Mikko, Martin Repinski.



Istungi alguses kõlas Eesti Vabariigi hümn, mille esitasid Tallinna Kammerkoori, Tallinna Rotary Klubi segakoori ja segakoori K.O.O.R. lauljad.