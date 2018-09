Riigikogu arutab VEB Fondi kahjude hüvitamist

„Riigikogu õiguskomisjoni poolt suurde saali esimesele lugemisele saadetud VEB Fondi otsuseelnõu likvideerib aastatepikkuse ülekohtu, mis sai alguse Riigikogu otsuse tulemusena 1993.aastal, mil loodi Riiklik VEB Fond,“ selgitas Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

„Selle otsusega pääses riik küll panganduskrahhist, kuid käitus ebaõiglaselt ja ülekohtuselt võttes kõnealustelt isikutelt jõuga raha ära.“

Nimelt otsustas Riigikogu 20.01.1993 peale kahe kommertspanga (Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga) varade külmutamist Venemaal endise NSV Liidu Välismajanduspanga poolt, et koondab panganduskriisi ära hoidmiseks Eesti pankade osade klientide nõuded loodavasse Riiklikku VEB Fondi.

Selle sammuga jäid need pankade kliendid oma isiklikust rahast ilma, samal ajal kui kommertspangad jätkasid tegutsemist.

„Riigikontrolli VEB Fondi audit on tuvastanud, et toonane Riigikogu otsus oli vastuolus pangandustavade ja korrespondentkonto olemusega, raha kaotamine oleks pidanud olema kommertspankade mitte nende klientide äririsk,“ ütles Karilaid.

„Riigi vastutus on seda suurem, et Eesti tippametnike tegevusetuse ja kaasaaitamise tulemusena on VEB Fondi varjus ära varastatud 32 miljonit dollarit. Käesoleva eelnõu vastuvõtmise järgselt peame me VEB Fondi puudutava korruptsiooni põhjused välja selgitama ja tegema sellest tõsised järeldused.“

Karilaidi sõnul on Danske Pangas toimunu ehe näide sellest, kuidas kunagise panganduskuriteo kinni mätsimine ja varjamine poliitikute ja tippametnike poolt tekitab laiema karistamatuse tunde ja sünnitab uusi seaduserikkumisi Eesti panganduses.