Riigikogu arutab tähtsa riikliku küsimusena Eesti majanduse tulevikku

Järgmisel teisipäeval toimub riigikogus Reformierakonna ettepanekul oluliselt tähtsa riikliku küsimusena arutelu „Eesti majanduspoliitilised valikud – ohud ja võimalused ettevõtlusele“.

„Valitsuse viimase poole aasta maksu- ja majanduspoliitilised valikud on tekitanud hulganisti arusaamatust ja küsimusi nii ettevõtjates kui ühiskonnas laiemalt. Seetõttu peame õigeks riigikogu suures saalis koos ettevõtjatega Eesti majanduspoliitiliste valikute üle arutamist,“ lausus Reformierakonna fraktsiooni esimees Hanno Pevkur, kes teeb arutelul ka avaettekande.

Arutelu keskendub riigi majanduspoliitilistele valikutele.

„Ärgem unustagem, et riigi ja inimeste rikkus ning jõukus luuakse ettevõtluses. Kui ettevõtetel läheb hästi, on inimestel tööd ja riigil maksutulu. Alles seejärel on võimalus arutada, kas tõsta sotsiaaltoetusi ja pensioneid, suurendada kultuuritoetusi või tõsta õpetajate ja politseinike palkasid. Olemasoleva raha ümberjagamine meid ühiskonnana rikkamaks ei tee,“ ütles Pevkur.

Teisipäeval, 9. mail esinevad riigikogus ettekannetega lisaks Pevkurile veel ettevõtte MOVE Guides asepresident Sten Tamkivi ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige, Tartu Ülikooli nõukogu esimees Ruth Oltjer.