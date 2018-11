Riigikogu arutab rahvusvahelise rahapesu tõkestamist

Avaettekande teeb õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. „Rahapesu on tõsine kuritegu ja ränk hoop riigi usaldusväärsuse pihta. Tähtis on analüüsida, miks ja kuidas see Eestis sellises mahus võimalikuks on osutunud ja mida ette võtta, et Eesti riik edaspidi mustale rahale atraktiivne ei tunduks.“

Arutelul teevad ettekande veel:

* Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik, kes räägib rahvusvahelisest rahapesust kui julgeolekuohust

* Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler, kes keskendub inspektsiooni praktikale rahvusvahelise rahapesu asjades

* vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets, kes avab õiguskorra küsimusi finantsjärelevalve valdkonnas.

Arutelu algab kell 10 ja seda saab otseülekandes jälgida Riigikogu veebilehel