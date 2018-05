Riigikogu arutab olulise riikliku küsimusena Eesti eelarvestrateegiat

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatusel on Riigikogu tänasel täiskoguistungil olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutelu „Riigi eelarvestrateegia 2019–2022“.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Aivar Sõerdi hinnangul peab parlamendi roll riigi fiskaalpoliitika kujunemisel suurenema ning algatus korraldada arutelu uue riigi eelarvestrateegia kohta on samm selle suunas.

„Erikomisjon esitas valitsusele enne riigi eelarvestrateegia kinnitamist oma ettepanekud ja suunised, millist informatsiooni ja sisu soovitakse dokumendis näha,“ märkis Sõerd.

„Eelkõige tahtis erikomisjon, et strateegias oleks üksikasjalik teave ja tegevuskava, kuidas valmistutakse Euroopa Liidu toetuste tõenäoliseks vähenemiseks järgmisel EL eelarveperioodil,“ lisas ta.

Sõerd selgitas, et täpsem tegevuskava annaks avalikkusele ja parlamendile kindluse, et riigile pikaajaliselt olulised tegevused on rahastatud ka EL toetuste vähenemisel.

Ettekande teevad rahandusminister Toomas Tõniste, riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Aivar Sõerd, rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin ja eelarvenõukogu aseesimees Andrus Alber.

Arutelu algab täna kell 10 ja seda saab otseülekandes jälgida Riigikogu veebilehel