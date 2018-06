Riigikantselei laseb hinnata hoonete varjumiskindlust, muu hulgas ka õhurünnaku korral

Riigikantselei kuulutas eelmisel nädalal välja riigihanke, mille eesmärk on hinnata hoonete varjumiskindlust erinevate ohtude korral, mille hulka kuulub ka näiteks õhurünnak.

Riigikantselei varjumise ekspertrühma juht Priit Saar rääkis Delfile, et uuring „Ehitiste varjumiskindluse hindamine kineetiliste ohtude korral“ on vaja läbi viia eesmärgiga anda sisend riigikantselei juures moodustatud varjumise ekspertrühma koostatavale analüüsile.

Ohtude spektris on erinevad ohuolukorrad nagu tulekahjust tekkinud mürgine suits, kurjategijatega tekkinud tulevahetus linnatänavatel, ohtliku veosega juhtunud õnnetusest tekkinud plahvatuse oht, aga ka näiteks õhurünnak.

"Plaanis on võtta valikusse mõned rahvarohkemad ehitised ning lasta oma ala ekspertidel hinnata, kas nende ehitiste maa-alustel korrustel on võimalik ohuolukorras varjuda," sõnas Saar. "On oluline märkida, et maa-alune korrus on vaid üks võimalik varjumiskoht ohtude korral. Olenevalt ohust tuleb valida varjumiseks sobiv koht," lisas ta.

Enamiku ohtude korral, nagu tulekahjust tekkinud mürgine suits, kurjategijatega tekkinud tulevahetus linnatänavatel või ohtliku veosega juhtunud õnnetusest tekkinud plahvatuse oht piisab varjumiseks korterist või töökohast või tuleb liikuda lihtsalt lähimasse sobivasse hoonesse, nagu kohvik või raamatukogu.