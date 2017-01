Riigikaitsekomisjoni delegatsioon külastab ÜRO rahuvalvemissiooni UNIFIL Liibanonis

Riigikaitsekomisjoni delegatsioon on sel nädalal visiidil Liibanonis, kus kohtub kaitseminister Yacoub Riad Sarrafiga, kolleegidega parlamendist ning tutvub ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL osalevate Eesti rahuvalvajate teenistusega.

„Eesti on huvitatud stabiilsest ja rahumeelsest rahvusvahelisest julgeolekukeskkonnast, on konfliktide rahumeelse lahendamise poolt ja peab oluliseks tsiviilisikute kaitset,“ ütles riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso. „Seetõttu on Eesti rahuvalvemissioone alati tõsiselt võtnud ning toetanud operatsioone vastavalt võimalustele.“

Hanso sõnul ei saa Eesti teiste pakutud julgeolekut ainult tarbida, vaid peab ka omalt poolt panustama. „Lähis-Idast algavad täna mitmed Euroopa ja meie liitlaste julgeolekut puudutavad probleemid,“ ütles Hanso ja lisas, et meie panust missioonil hinnatakse kõrgelt.

Liibanoni missioon on tema sõnul tähtis ka seetõttu, et osaleme seal koos Soomega. „Eesti on NATO riik, Soome mitte, aga rahuvalves saame harjutada koostööd ja ühist pikaajalist tegutsemist,“ ütles Hanso.

Alates 2015. aasta maist teenib ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis Soome-Iiri ühispataljoni Soome kontingendi koosseisus kokku 38 Eesti tegevväelast. See on ühtlasi Kaitseväe suurim välismissioon.

Eesti kontingendist moodustab enamiku Soome kompanii koosseisus olev motoriseeritud jalaväerühm koos toetuselemendi ja staabiohvitseridega. Rühma ülesanneteks on vaatlus, patrullid ning kontrollpostide mehitamine, mille käigus tehtaks muuhulgas koostööd ka Liibanoni relvajõududega.

Riigikogu ainupädevuses on otsustada Kaitseväe osalemine riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel. Mullu detsembris andis Riigikogu Kaitseväe üksusele mandaadi UNIFILi missioonil osalemiseks kuni 2017. aasta lõpuni.

Visiidi viimasel päeval on delegatsioonil kavas kohtumised Beirutis Liibanoni parlamendi riigikaitsekomisjoniga ja Liibanoni kaitseminister Yacoub Riad Sarrafiga, kellega on jutuks võitlus islamiterrorismiga ning piirikontrolli taastamine Liibanonis.

Visiidil osalevad lisaks komisjoni esimehele komisjoni liikmed Oudekki Loone, Johannes Kert ja Madis Milling.