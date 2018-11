Riigikaitsekomisjon toetab Eesti osalemist Dubai EXPOl

Komisjoni esimehe Hannes Hanso sõnul on komisjoni toetav seisukoht konsensuslik. „Me peame kindlasti riigina minema ja olema esindatud,“ ütles Hanso. „Meil on Eestis mitmed majandussektorid, mis on nutikad ja innovaatilised, rumal oleks meie ettevõtete seni Lähis-Idas tehtud tööl ja pingutustel lasta EXPOl mitteosalemisega liiva joosta.“

Kuulanud ära kaitseministeeriumi, ettevõtete ja kaitsetööstusliidu esindajad leidis komisjon, et valitsus peaks Eesti osalemist kindlasti toetama. Komisjonis leiti, et EXPOl osalemisest saadav kasu ületab kindlasti kordades vajamineva väljamineku suuruse.

„Me teame kui oluline on Araabia regiooni ja eripärasid arvestades, et riigi tugi EXPOl osalemiseks oleks tagatud,“ ütles Hanso. „Lisaks on Eesti otsustanud, et avab peagi seal regioonis diplomaatilise esindatuse.“

Komisjoni liikme ja Eesti kaitsetööstuse toetusrühma esimees Margus Tsahkna ei kahtle, et EXPOle on vaja minna ja osalemata jätmine tähendaks tõsist mainekahju Eesti riigile. „Dubai EXPOl mitteosalemine annab kogu regioonile sõnumi, et Eesti ei ole huvitatud majanduslikest sidemetest. See kahjustab otseselt ka meie majanduse arengut ja ei oleks korraldaja suhtes väärikas,“ ütles Tsahkna. Ta lisas, et Dubai on korraldajana võtnud eesmärgi, et maailmanäitusel osaleks kõik Euroopa riigid. „Eesti valitsus on osalemisotsusega pikalt venitanud ja hetkel on olukord, kus kõik Euroopa riigid, välja arvatud Eesti, on teatanud oma osalemisest,“ märkis Tsahkna.