Riigikaitse suurõppusest Siil võtab osa ka 500 politseiametnikku

„Õppuseks lavastatud sündmuste lahendamise kõrval on meie töö fookus ennekõike siiski päriselulistel vahejuhtumitel," selgitas Politsei- ja piirivalveameti politseikapten Ottomar Virk. "Näiteks kui kontrollpostil avastatakse rikkumine või muu politsei sekkumist vajav päriseluline olukord, katkestatakse või lükatakse õppuseks planeeritud mängulised vahejuhtumid edasi. Selleks, et kontrollpostidel töötavad ametnikud oskaks kiirelt hinnata, kuhu oma töö põhirõhk suunata, on õppuse mängijad tähistatud," märkis ta.

Virk ütles operatsiooni kommenteerides, et liiklejate jaoks kulgeb kontroll ladusamalt, kui neil on ette näidata nii enda, kaasreisijate kui ka sõiduki dokumendid. Vajamineva dokumendi puudumisel tuleb arvestada mõnevõrra pikeneva reisiajaga, kuni politsei isiku tuvastab.

Kui Keila piirkonnas vältab kontrollaktsioon reede õhtul alates kella 20 laupäeva lõunani, siis Lõuna-Eesti teedel käivad kontrolltegevused reede õhtust pühapäeva lõunani.

Tartus mängitakse läbi mitu ulatuslikku vahejuhtumit, sealhulgas pantvandikriis, relvastatud ohtlike kurjategijate kahjutuks tegemine, vabatahtlike abil elanike evakuatsiooni korraldamine, ohvriterohke liiklusõnnetuse sündmuskohal abivajajate abistamine ja muud sarnast.

Tallinnas toimuvad õppused reedel. Kella 15 suletakse liiklusele osaliselt Sakala, Krooni ja Kentmanni tänavad ja hilisõhtul toimub PPA ja kaitseliidu ühisharjutus Tondil PPA hoone juures.

Pärnus toimuvad õppused ka prefektuuri maja ümbruses, näiteks üle tee asuvas endises kutsehariduskeskuses.

Laupäeval kella 8.30 kuni 15 toimuvad õppused Väike-Maarjas. Liikluskorraldus on seetõttu mõningaid muudatusi. Õppusel kasutatakse paukpadruneid ja lõhkepakette, mis tekitavad müra. Seetõttu palub politsei hoida koduloomad võimalusel siseruumides.

Kontrollpostid õppustel osalevatele kaitseliidu ja politsei ühispatrullidele seatakse Pärnus üles reedel; Raplamaal, Saaremaal ja Pärnumaal laupäeval. Õppused toimuvad nii reedel kui laupäeval Hiiumaal. Nendes punktides kontrollitakse vaid õppuse vastasmängijaid.

Riigikaitse suurõppus Siil algas täna ja toimub erinevates paikades üle Eesti. Õppusest võtab osa 15 000 inimest, sealjuures kaitsevaäleasi, reservväelasi, kaitseliitlasi ja liitlste sõdureid, samuti politsei ja päästeamet.