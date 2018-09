Riigihalduse minister saatis välja miljarditehase eriplaneeringu lõpetamise eelnõu

Enne eelnõu valitsusse viimist ootab riigihalduse minister sellele ministeeriumide kooskõlastust ning omavalitsuste ja Est-For Invest OÜ arvamust.

„Puidurafineerimistehase eriplaneeringu lõpetamise eelnõu on sisuliselt valmis. Seaduse järgi peavad ministeeriumid selle kooskõlastama ning osapooled arvamuse ja vastuväited esitama, mistõttu võib see mõnevõrra veel muutuda. Seejärel viin eelnõu valitsusse, kus otsustame lõplikult eriplaneeringu lõpetamise,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi.

„Olenemata valitsuse otsusest, ei tähenda see, et tulevikus ei võiks Eestisse selliseid tehaseid rajada. Me lõpetame konkreetse eriplaneeringu, kuid tehasele võib edaspidi asukoha otsida mõnes teises kohas, teistsuguse võimsusega või näiteks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga.“

Ministri sõnul on ettevõtlusvabadus valitsusele äärmiselt oluline ning otsus ei tohi ettevõtjatele jätta valet muljet.

„Peame ettevõtjatele tagama võimalused stabiilseks arenguks ja toetama suuri projekte, mis elavdavad Eesti majandust. Praegusel juhul ilmnes, et puidurafineerimistehast välja pakutud kujul rajada ei saa.“

Eelnõu esitati kooskõlastamiseks keskkonnaministeeriumile ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

Samuti saadeti eelnõu arvamuse avaldamiseks ja vastuväidete esitamiseks osaühingule Est-For Invest ning planeeringuala omavalitsustele ehk Viljandi, Tartu, Elva, Kambja, Kastre, Luunja ja Peipsiääre vallale ning Tartu linnale.

Kooskõlastamiseks ning arvamuse ja vastuväidete esitamiseks on aega 30 päeva.