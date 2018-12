Riigihalduse minister Mäggi: Kui Jõhvi tahab saada linnaks, siis tuleb selleks võimalus luua

Janek Mäggi on täna visiidil Jõhvis, kus kohtub vallavanema, volikogu esimehe ning vallavalitsuse liikmetega.

„Kui Jõhvi vald soovib olla linn, siis tuleb neile selleks võimalus anda. Kui 2005. aastal ühinenud Jõhvi linna territooriumil elab 10 000 inimest ja vallas 2000 inimest, siis praegune nimi on eksitav. Seadus paraku nime praegu muuta ei luba, kuid järgmine valitsus peaks selle võimaluse looma,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Eksitav nimi on Jõhvis terav probleem. Vallajuhtidega kohtumisel kinnitan neile oma arvamust, et omavalitsusel peavad olema õigused viia oma nimi tegelikkusega vastavusse.“

Lisaks tõi minister näiteid, et Pärnu, Narva-Jõesuu, Haapsalu ja Paide linnad on pindalalt suuremad kui Tallinn. „Tallinn on Eestis pindalalt viies linn ning see ei ole sugugi loomulik. Omavalitsuste nimed peavad vastama tegelikule olemusele,“ ütles Mäggi.